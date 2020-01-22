شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قبائل ورفلة تدعو إلى اجتماع فورى وطارئ لبحث الأوضاع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة فى ليبيا كافة المجالس الاجتماعية فى ليبيا وعموم قيادتها الشعبية من كل المدن والقبائل لاجتماع فورى وطارئ، يوم الثلاثاء المقبل، بمدينة بنى وليد.

وأوضح المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة فى بيان له، الأربعاء، إلى أن الاجتماع هدفه مناقشة وتباحث واتخاذ ما يلزم حيال ما يجرى على الساحة الليبية والمساهمة بكل فعلية وإيجابية فى إنهاء أزمة ليبيا، ووضع حد لأياد عابثة زادت فى حدتها وأخرى عملت على إدارتها وإطالة أمدها وإعادة إنتاج أدواتها وحرصا منها وعملاً لبلوغ هذه الغايات.

وأضاف البيان: "نضع الجميع فى مواجهة تاريخية مع استحقاقات وطنية واجبة التنفيذ والسداد من خلال هذه الدعوة الصادقة والملحة التى نطلقها من مدينتك بنى وليد مرحبة بكم فاتحة ذراعيها وواضعة كافة إمكانياتها لاحتضان وإنجاح هذا اللقاء والذى اختير يوم الثلاثاء القادم الموافق الـ28 من شهر يناير الجارى موعداً لانعقاده."

Advertisements

وتابع البيان "المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة ومن خلال متابعته لمستجدات الأحداث الأمنية والتحولات السياسية على الساحة الوطنية الليبية وشعوراً منا بأهمية وواجبات المكونات الاجتماعية تجاه الوطن للدفع بأبنائه بضرورة استقراره وأمنه وصون سيادته والنهوض بإرادة الوطنيين من أبنائه لتغليبها على الإرادات الخارجية التى أدخلت فينا وفى الوطن الجراح وجعلت منه ملاذاً للمرتزقة ومستودعاً للذخائر والسلاح."

واختتم المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة قائلا: "نشعر بحساسية الظرف وأهمية المرحلة وما قد يواجه مصير الليبيين من منعطفات وما تقتضيه الظروف من وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية التى نربو عما دونها وسواها."