الحكومة توافق على استضافة مصر مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي، لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله، فضلاً عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة، ويحقق المركز مهام مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، وتحليل جذور الصراعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف، ومساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاع.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 13/1/2020 لعدد 22 تسوية، بقيمة 38 مليونا و 342 ألفا و 322 جنيها مصريا، ومبلغ 5853 دولارا أمريكيا.