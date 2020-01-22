"القومي للمرأة": اختتام فعاليات حملة "طرق الأبواب" للتوعية بخطر الهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

اختتمت اليوم فعاليات حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالمشاركة مع المبادرة الرئاسة

"مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذكر المجلس، في بيان اليوم، أنه نظم زيارات للقرى والتوابع المصدرة للهجرة الغير شرعية بمركز الرحمانية مثل قرى المجد وبويط، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

وأضاف المجلس أن الحملة استهدفت 104 آلاف من السيدات والرجال بقرى المحافظة بواقع 20 ألف زيارة، حيث قامت الرائدات الريفيات بتوعية أهالي القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والبدائل الإيجابية وسبل الهجرة الآمنة، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.