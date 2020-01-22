القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض القاهرة للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تشارك القوات المسلحة بجناحها السنوي للكتب والمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الحادية والخمسين والذي يستمر حتى الرابع من فبراير القادم وذلك في إطار نشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التى تتناول التاريخ العسكرى المصرى العريق.

وبحسب بيان - للقوات المسلحة - فان جناح وزارة الدفاع يتكون من عدة مكتبات للمعرفة العامة والعلوم التطبيقية والعلوم الإجتماعية والعلوم البحثية والتاريخ والجغرافيا والآداب والفنون واللغات فضلاً عن الإشتراك بالمخطوطات النادرة ، والتى تم تسجيلها على إسطوانات مدمجة بغرض التعريف بالتاريخ العسكرى للجيش المصري.

كما تقدم هيئة البحوث العسكرية عددا من المجلدات تضم معارك الجيش المصرى فى العصر القديم وعقب الفتح الإسلامى وفى العصر الحديث وقصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة على مر العصور، بالإضافة إلى إصدارات للتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب الغير نمطية وأسلوب اسقاط الدول.

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ويبرز الجناح الإصدارات الخاصة للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة من مجلة الأسطول و مجلة القوات الجوية ومجلة قوات الدفاع الجوى وإصدارات هيئة تنظيم وإدارة القوات المسلحة من دليل التجنيد للشباب توزع على الجمهور ، والإصدارات الخاصة بمعدات إدارة الموسيقات العسكرية التى تعرض بمكتبة الفنون بجناح وزارة الدفاع.

كما يتضمن الجناح عددا من إصدارات إدارة الشئون المعنوية المطبوعة والمرئية والمسموعة للعرض والتوزيع على الجمهور، وإصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التى يصدرها المركز فى مختلف المجالات النفسية والتى تخدم القطاع المدنى ، وإصدارات هيئة المساحة العسكرية التى تخدم القطاع المدنى بمختلف أشكالها، وإصدارات إدارة الخدمات الطبية التى تصدرها فى مختلف المجالات الطبية المتخصصة والنشرات العلمية.

وتتميز إصدارات ومطبوعات القوات المسلحة بالجودة العالية التى تعتمد علي مواكبة التطور في مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات، كما يتميز جناح وزارة الدفاع بالمعرض بتصميم فنى متحضر إضافة للعديد من التماثيل واللوحات الجدارية والفنية لجذب زوار المعرض حيث يفتح الجناح أبوابه لإستقبال الجماهير والإطلاع علي المعروضات طوال مدة المعرض.

وتحرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة والدورية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب لتقديم البطولات والتضحيات وأعمال الشخصيات العسكرية التى أثرت فى الحياة المصرية وتنمية روح الولاء والإنتماء للقوات المسلحة .