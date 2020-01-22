"حشيش ماركة اجتياح ".. بالفيديو الداخلية تُحبط تهريب نصف طن مخدرات للبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيدو يبرز جهود رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحظة إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، عبر ميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بوصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندي المشروع (تفاح) مشحونة بمعرفة شخصين مقيمان بتلك الدولة العربية لصالح إحدى الشركات كائن مقرها بالسويس، وأنها تحوي شحنة كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها وكان مدون على الأحراز أسماء "اجتياح" والأصيل" .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وتفتيش مشمول الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط (2700 طربة لمخدر الحشيش وزنت 560 كيلو جرام).

Advertisements

بإجراء التحريات تم تحديد عناصر التشكيل العصابي القائمين على جلب شحنة المواد المخدرة المضبوطة (يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين حالياً بها) وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 40 مليون جنيهاً تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.