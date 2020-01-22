أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب و3 محاولات هجرة غير شرعية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في

مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (قطع غيار سيارات، ملابس أجنبية الصنع)، حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 108 ألف جنيه.

Advertisements

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر قضية واحدة، 23 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، 963 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 249 حكمًا قضائيا متنوعًا.

وعن مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات فأثمرت الجهود عن ضبط 3 قضايا متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.