نحمي نفسنا.. اعترافات "حسم" تكشف: لماذا يستقطب الإخوان شبابا من خارجهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

كشف الإخواني أحمد الشرقاوي سعد أحد أعضاء خلية "حسم" الإرهابية التي ضبطتها وزارة الداخلية، سبب سعي تنظيم الإخوان لاستقطاب شباب من خارجه، ودفعه أموالا طائلة لهذه المهمة.

وفي اعترافاته المصورة بالفيديو التي نشرتها وزارة الداخلية اليوم، قال: أنا عضو بجماعة الإخوان، وجاء لي تكليف منها، والمجموعة التي تدربت معها، بتوجيهات من الجماعة بتركيا، بالانضمام للحركة الشعبية، لنكون أعضاء بها ومشرفين على عمليات تجنيد الشباب.

وأضاف: "انضممنا بالفعل للحركة الشعبية، وتواصلنا مع المدعو جمال والمعروف بـ"الجوكر" الهارب خارج مصر، وجاءتنا تعليمات باستقطاب الشباب، والتحدث معهم، وكان المدخل لإقناعهم، هو حالات الانتحار التي تحدث في البلاد وإقناعهم بأن ذلك بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر".

وتابع: نعمل على تقسيم الشباب إلى مجموعات، ونجري تدريبات لهم، كما نتواصل عبر تطبيق "التليجرام"، حتى لا يحدث أي لقاء بيننا في الشارع، أو ترصدنا قوات الأمن، كما نقوم بتجهيزهم لاستخدامهم في المظاهرات.

وأضاف سعد: "نقسمهم إلى مجموعات، فهناك مجموعة للخرطوش، ومجموعة لقطع الطريق، ومجموعة لإثارة الشغب، كما قمنا بضم الشباب على مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحركة، ليكونوا جاهزين في أي وقت".

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وقال الإخواني سامي جمال جاد الرب، إنه تلقى تعليمات من قيادات تنظيم الإخوان في تركيا، للتحرك على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادا لمظاهرات 25 يناير، مضيفا أنه بدأ في ضم شباب من خلال الصفحة المفتوحة للحركة الشعبية على "الفيسبوك".

وأوضح أن الإخوان أسسوا صفحة "الحركة الشعبية" ليتابعها الشباب والناس المهتمة، لافتا إلى أنه تم تكليفهم باختيار الشباب -من خلال الصفحة- الذين يتأثرون بالكلام السلبي الذي نقوله لهم عن الوضع في البلد، ومن ثم يتم ضمهم على مجموعات أخرى على "التلجرام".

وبيّن أنه يتم اختيار الشباب وتحديد الأهداف ودور كل شخص، حال النزول إلى مظاهرات يناير، وتشمل هذه الأدوار (الضرب بالخرطوش، وقطع الطريق، والضرب بالحجارة، وتنفيذ أعمال شغب).

وأشار إلى أنه في حال نجحت الجماعة في تنفيذ أهدافها سيتم النزول إلى الشوارع وتوزيع أموال والسيطرة على المتظاهرين، وفي حالة الفشل تضمن الجماعة أن يكون المقبوض عليهم ليسوا من الإخوان.

وأوضح: "وعدت الشاب بأن هناك مستقبلا باهرا ينتظرهم في المستقبل، إذا نجحنا في مخططنا، وكنا نختار الشباب البعيد عن جماعة الإخوان، بحيث لو باء مخططنا بالفشل، تظل جماعة الإخوان بعيدة عن الصورة ولا تطالها أيدي القانون".

كانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم ضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية ومداهمة عدد من مخازن الأسلحة، وإحباط مخطط الجماعة لنشر الفوضى في 25 يناير.