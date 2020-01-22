ضبط عامل اشترك مع نجله في النصب على مواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع نجله في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (3 مواطنين –مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (عامل، ونجله حاصل على دبلوم -مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 800 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون.

التحريات أكدت صحة الواقعة، وأضافت حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع نجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية