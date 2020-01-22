أخبار مصر | جامعة الأزهر: نسخر كافة إمكانياتنا لخدمة الإنسانية ونشر السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر: نسخر كافة إمكانياتنا لخدمة الإنسانية ونشر السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تسخر كافة إمكاناتها لخدمة الإنسانية محليا وإقليميا ودوليا.



وأعلن رئيس جامعة الأزهر خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بصحبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن مؤسسة الأزهر الشريف تتحمل مسؤولية نشر الوسطية والاعتدال وقيم التسامح والسلام ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم.



وأوضح أن الأزهر الشريف يكتسب رسالته العالمية من خلال الطلاب الوافدين الذي يدرسون به ويقدر عددهم بحوالي 40 ألف وافد من 120 دولة، حيث يتم تقديم كافة الدعم اللازم لهم، وتزويدهم بالعلوم الشرعية والعملية النافعة وتربيتهم على الفكر الوسطي القويم، والتصدي لأي فكر متطرف من خلال شروح ميسرة للمواد، على أيدي نخبة مميزة من العلماء والأساتذة الأجلاء.



وأكد المحرصاوي، حرص مشاركة الأزهر الشريف جامعة وجامعة في هذا المحفل الثقافي المصري الدولي بجناح كامل خاص، للعام الرابع على التولي، في إطار رسالة الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وهي تمثل إضافة قوية خاصة على المستويين الفكري والثقافي، حيث يقدم جناح الأزهر الشريف مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمة التي تتسق مع منهج الأزهر الوسطي، المستمد من ديننا الحنيف، وتعالج قضايا مجتمعية من واقع الناس والمجتمعات.



وأضاف أن جامعة الأزهر تشارك بإصدارات علمية، كما أنها تساهم من خلال علمائها وأساتذتها في مجموعة من الفعاليات والأنشطة والندوات الثقافية والفكرية التي ينظمها جناح الأزهر على مدار فترة انعقاد المعرض وذلك بمشاركة علماء وخبراء من داخل الأزهر الشريف ومن خارجه، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها الجناح للجمهور العام كخدمة الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى بالأزهر، وورش العمل الفنية والتثقيفية للأطفال، وقسم المخطوطات النادرة للأزهر الشريف والتي تعود إلى مئات السنين، إضافة إلى أنشطه أخرى عديدة ومفاجات كبيره لرواد المعرض.