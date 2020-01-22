أخبار مصر | "التضامن" تنقذ مسنين بالإسكندرية وتنقلهما إلى دار رعاية

وتبين من دراسة الحالة بشكل أولى، أنه يدعي "ص.ب"، يبلغ من العمر 70 عامًا، ويفترش الشارع أسفل شجرة مغطى بالبطاطين هربا من برودة الطقس والأمطار، وعلى الفور تم التعامل معه، وعمل دراسة أولية له ونقله لدار الهدايا بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أنه أثناء تواجد الفريق فى محل البلاغ تلاحظ وجود مشرد آخر، وعلى الفور تدخل الفريق وتم عمل دراسة حالة أولية وتبين أنه يدعى "أ.ف"، يبلغ من العمر 75 عاما، ورفض الدمج المؤسسي رغم محاولات الفريق بتوعيته بمخاطر الشارع، إلا أن الفريق تمكن من إقناعه واصطحابه لدار الهدايا أيضًا.

يذكر أن فرق التدخل السريع تم تشكيلها عام 2014، فيما تم تشكيل فريق أطفال بلا مأوى في عام 2016، بالتعاون مع تحيا مصر ومنذ هذا التاريخ وهم يمارسون دورهم في إنقاذ آلاف المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى من أجل توفير حياة كريمة لهم.