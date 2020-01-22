أخبار مصر | "الخليج 365" تكرم محمد العقبي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تكرم محمد العقبي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأشاد العقبي، بدور "الخليج 365" في تغطية الأخبار والفعاليات ودورها الإعلامي خلال الفترة الأخيرة. وأشاد العقبي، بدور "الخليج 365" في تغطية الأخبار والفعاليات ودورها الإعلامي خلال الفترة الأخيرة. وتحدث المستشار الإعلامي عن أهم المشروعات والبرامج والمبادرات التي تشرف عليها الوزارة، مشيدًا بدور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابق، وإنجازاتها التي تستكملها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الحالية، مطلقًا عليها اسم "بنت الوزارة".

كرمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التضامن الاجتماعى، بمقر الجريدة بالدقي، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تكريم النماذج الناجحة من الشباب، فضلًا عن دور الوزارة المتميز في التواصل مع المواطنين ضمن الأكثر تفاعلًا خلال عام 2019.