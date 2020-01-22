أخبار مصر | وزيرا السياحة والإعلام يناقشان خطة ترويج افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا السياحة والإعلام يناقشان خطة ترويج افتتاح المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمقرر افتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري.

حضر الإجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة وقيادات وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة وخبراء في مجال التسويق والترويج.

وخلال الاجتماع، تم استعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية والتي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع والأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم طرح افكار جديدة لخدمة السياق الترويجي للحملة بما يعود بالايجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم الذي تولية الدولة المصرية والعالم أهمية كبيرة حيث انه يعتبر اكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة كما.

حيث ستعرض به ولأول مرة أكثر من ٥٠٠٠ قطعة لكنوز الملك الذهبي توت عنخ امون، بالإضافه إلى عرض التابوت الخارجي للملك الشاب والذي ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتي تم نقله للمتحف المصري الكبير العام الماضي ليعرض ولأول مرة الثلاث توابيت الخاصة بالملك الشاب مجتمعة.