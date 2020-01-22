أخبار مصر | "الصيادلة" تطالب الحكومة بإشراكها في مراجعة لائحة هيئة الدواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تطالب الحكومة بإشراكها في مراجعة لائحة هيئة الدواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، المستشار محمد فكرى ولجنة إدارة النقابة التى تضم الدكتور عبدالناصر سنجاب والدكتورة فاتن عبدالعزيز والدكتور كريم بدر، خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بإشراك النقابة العامة للصيادلة في مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء المصرية لوجود بعض المواد التي تحتاج للمراجعة والتدقيق قبل إصدارها.

وأكدت النقابة وجود بعض الملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذية للهيئة والتي تتضمن بعض النصوص المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، موضحة أنها قامت بدور هام فى مناقشة قانون هيئة الدواء المصرية تحت قبة البرلمان وفقا لما يضمنه الدستور المصري للنقابات المهنية من أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وأشارت إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2019 صدر بإنشاء هيئة الدواء المصرية وجعل تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، وجعلت المادة 15 من القانون لتلك الهيئة اختصاصات وزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية في كل ما يخص تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها.