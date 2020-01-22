أخبار مصر | التنمية المحلية تطلق دورة "قادة المستقبل" السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التنمية المحلية تطلق دورة "قادة المستقبل" السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة التنمية المحلية الدورة التدريبية السنوية "قادة المستقبل" لـ81 متدربا بمركز التنمية المحلية بسقارة، اعتبارا من السبت المقبل ولمدة 3 أسابيع، ومن يجتاز الاختبارات المقررة في نهاية الدورة يتأهل لحضور الجزء الثاني والذي يستمر أيضًا لمدة 3 أسابيع.

وتأتي فاعليات "قادة المستقبل" بتوجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للنهوض بالعاملين في المحليات وإعداد صف ثانى مؤهل لتولى مناصب قيادية وذلك بتعزيز قدرات المتدربين مهاراتهم لتحقيق أفضل مستوى على أرض الواقع.

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وأكد "شعراوى" أنه يتم اختيار المتميزين على مستوى المحافظات عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة، موضحا أنه يتم اختيار المرشحين من المحافظات و3 من العاملين بديوان عام الوزارة و9 أفراد من الحاصلين على دورات إعداد المدربين "TOT"، وقواعد الترشح للالتحاق بالدورة هى أن يكون المتدرب حاصلا على مؤهل عال ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد السن على 45 عاما وألايشغل موقعًا قياديًا في الوقت الحالى سواء رئيس حى أو مدينة.



وأوضح الوزير أن الدورة سوف تركز على التخطيط الإستراتيجي وقانون الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بعمل المحليات، إضافة إلى تنمية وصقل مهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وإدارة الأزمات والتفاوض، كما تتضمن الدورة على تقسيم المتدربين لعدة مجموعات عمل لإعداد أبحاث جماعية لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء بها.



وكشف "شعراوي" عن خطة عمل الوزارة الحالية لخلق كوادر شبابية قيادية مدربة ومؤهلة للتعامل في كافة المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لتمكينهم من تولى المناصب القيادية للنهوض بالبلاد.