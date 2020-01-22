مصر | تأجيل النطق بالحكم على المتهمين برشوة "تقنين الأراضي" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل النطق بالحكم على المتهمين برشوة "تقنين الأراضي" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على 4 متهمين لمحاولتهم دفع 100 ألف جنيها على سبيل الرشوة لموظفة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين 7466 فدانًا.

تلقى محمد إبراهيم عضو هيئة الرقابة الادارية، بلاغا من "يسريه.أ"، رئيسة اللجنة الفنية لتقنين أراضي محافظة القاهرة، يفيد بعرض 4 أشخاص 100 ألف جنيه عليها مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض بمساحة 7466 فدانًا، والكائنة بالكليو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة، لصالح الجمعية التعاونية لتربية الإبل.

وبإجراء المعاينة على الأرض المطلوب تقنينها تبين خلوها من أية زراعات وعدم صلاحيتها للتقنين، وإثبات صحة قولها، فصدر إذن النيابة العامة لتسجيل الأحاديث واللقاءات الدائرة بين المبلغه والمتهمين.