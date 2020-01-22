مصر | تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته مخدرات بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته مخدرات بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته 2 كيلو و300 جرام حشيش بالسلام.

كانت مباحث العاصمة، تلقت إخطارا بتمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط ع.ء، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها 2.3 كيلوجرام، ومبلغ مالي قدره 250 جنيها، وهاتف محمول.



وبمواجهه المتهم بالواقعة اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.