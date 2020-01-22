مصر | نشرة حوادث الخليج 365: إحباط مخطط إرهابي لـ"حسم" يستهدف إشاعة الفوضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: إحباط مخطط إرهابي لـ"حسم" يستهدف إشاعة الفوضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

السجن 5 سنوات لـ3 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكمها الصادر بالقضية رقم 27829 لسنة 2019 بالمرج، بالسجن 5 سنوات على المتهمين "محمود.م" 30 سنة، "سليمان.م" 43 سنة، و"روماني.ح" 36 سنة، لاتهامهم بسرقة 68 ألف جنيه، وانتحال صفة ضباط شرطة.

تأجيل محاكمة المتهمين في"حسم 2 ولواء الثورة" لـ 29 يناير

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 271 متهمًا في القضية رقم 123 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 29 يناير المقبل، لإستكمال إستجواب المتهمين.

"القضاء الإداري" يلزم فندقا شهيرا بتعويض معاق بـ20 ألف جنيه

ألزمت محكمة القضاء الإداري، فندقا في الأقصر، بدفع تعويض 20 ألف جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية لامتناعه عن تعيين أحد المعاقين بإحدى الوظائف المناسبة لإعاقته.

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القبض على فرد أمن لسرقته سيارة في مصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط فرد أمن إداري بشركة للأمن والحراسة، لسرقته سيارة من سائق بشركة أوبر، بمصر الجديدة.

استمرار حبس "قهوجي" لقتله "بائع فول" في الجيزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس "قهوجي"، يدعى "مروان" وصديقه "عاطل"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتلهم بائع فول يدعى "أحمد. ر"، 20 عامًا، باستخدام آلة حادة "سكين"، لرفضه شرب الشاي.

"الداخلية" تحبط مخططا إرهابيا للإخوان بالتزامن مع 25 يناير

أعلنت وزارة الداخلية، عن كشفها لمخطط عدائي جديد لتنظيم الإخوان الإرهابي.

الداخلية تُحبط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب المواد المخدرة عبر الحدود البرية الجنوبية للبلاد بالبحر الأحمر، وبحوزتهم 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين الخام.

