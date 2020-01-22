شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر Vs النيش.. لمن الغلبة في معركة تكاليف الزواج؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أكثرهن بركة».. شعار أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الثلاثاء، في إطار حملة لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، إذ دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى إطلاق حملة توعوية، لأن هذه المغالاة الحالية تُدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة.

«المصري اليوم» طرحت سؤالاً لعدد من الخبراء، حول أسباب المغالاة في تكاليف الزواج، وهل تنجح مُبادرة الأزهر في نشر التوعية؟.

«المفروض يطلع قانون تجريم النيش»، يرى الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادى، أن العادات الاقتصادية «المتكلّفة»، تسببّت في عنوسة 10 مليون فتاة، إذ يقول الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، في أحد التقارير الحديثة، إن هناك انخفاضًا واضحًا في معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل الف من السكان عام 2018.

«سعر قسط السكن أعلى 3 مرات من متوسط دخل المواطن».. أرقام يرى «طه» أنها تُزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الشباب.

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وعن أسباب التكلّف في زيادة طلبات الزواج، يقول «طه» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن أهل العروس يفعلون ذلك ظنًا منهم أن المغالاة يمكنها الحفاظ على حقوق الفتاة في الحصول على شقة فاخرة وشبكة وفرح، في حين أن الشباب لا يملك المال الكافى لسد تلك المطالب.

ويقترح «طه» وضع قوانين ملزمة للحد من متطلبات الزواج مثل ماليزيا والبرازيل، عن طريق فرض الضرائب على الطلبات المبالغ فيها، إذ قال: «يجب تغيير العادات والتقاليد الاقتصادية عند المصريين، التي نتج عنها وجود 150 ألف حالة طلاق سنويا، وارتفاع أعداد الغارمات، والانحلال الاخلاقى في بعض الحالات، لسد حاجات متطلبات الزواج».

ومن الناحية النفسيّة، يقول الدكتور ابراهيم مجدى، استشاري الطب النفسي، إن المغالاة في طلبات الزواج تدمر الأسرة قبل بنائها، وتعجّز الشباب وبالتالي ارتفاع سن الزواج، بسبب وجود أسر تُغالى في الطلبات من مفهوم «عزز بنتك» وانتشار ثقافة «اشمعنى»، ورغبة الاهل في بالتباهى بكثرة الطلبات.

وأضاف «مجدي» أنه في الماضى كان يتم السؤال على عائلات المتقدم للزواج وعن أخلاقه، لكن أصبحت الفتاة ترغب في شاب يتقاضى مرتب مُرتفع، ويعمل في أحد البنوك أو في المهن التي تدّر مبالغ مالية كبيرة، وفي الريف، يُشترط أن يكون للعريس منزل منفصل عن العائلة، ودخل ثابت، وكميات كبيرة من الذهب.

وأكد «مجدي» أن الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك وعي بطبيعة المرحلة الحالية، إذ يمر الكثير من المصريين بظروف اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع مستوى الفقر وضعف مستوى الدخل، الأمر الذي يجعل أسعار تكاليف الزواج في مستوى الشخص «الثري» فقط.