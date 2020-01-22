شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تنظم دورة في الأمن القومي لوفد أبناء الجيلين الثاني والثالث المقيمين بأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة تثقيفية في الأمن القومي لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث المقيمين بأستراليا، والتي استضافتها الأكاديمية بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للقوات المسلحة على دعمها لجهود الوزارة وسرعة الاستجابة لفكرة الدورة، إيمانًا منها بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومي، وأشارت إلى أن الدورة تعد فرصة هامة تتيح للشباب المعرفة بوطنهم مصر والتحديات التي تواجهها، لافتة إلى أن أبناء الجيل الثاني والثالث هم سفراؤنا بالخارج الذين يجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

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وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الشباب هم خط الدفاع الأول عن مصر في الخارج، موضحة أن هدف الدورة حماية أبنائنا في الخارج من أي معلومات مغلوطة أو تأثيرات سلبية تستهدف عقول الشباب، وصد أي محاولات استقطاب للأفكار المتطرفة واستعراض لكافة التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأكد مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام ببرامج الإعداد والتأهيل ونشر الوعي الفكري والثقافي للعسكريين والمدنيين، مشيدًا بدور وزارة الهجرة في الاهتمام بالمصريين في الخارج وخاصة الشباب، باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل الوطن.

وتناولت الدورة العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري على كافة الأصعدة، كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر، وذلك على أيدى نخبة من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات بالأكاديمية.

يذكر أن الوفد الشبابى من أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج المقيمين في أستراليا، يزور مصر حاليًا، وقامت وزارة الهجرة بتنظيم العديد من الفاعليات والزيارات لهم تتضمن معالم سياحية، وهى الزيارة رقم 18 التي تنظمها وزارة الهجرة لأبناء المصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم.