شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشادة بين الرئيس الفرنسى والشرطة الإسرائيلية فى القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى خبرعاجل لها أن هناك مشادة وقعت بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والشرطة الإسرائيلية فى القدس.
ووفقا لقناة روسيا اليوم الصادرة باللغة الفرنسية، أبدى الرئيس الفرنسى غضبه حيال الشرطة عندما كان على وشك الدخول إلى كنيسة سانت آن - التابعة لفرنسا - فى البلدة القديمة بالقدس.
واندلعت مشادة كلامية حادة بين إيمانويل ماكرون والشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس، عند مدخل كنيسة سانت آن. أثناء وقوفه أمام مدخل المبنى الديني التابع لفرنسا، كان الرئيس الفرنسي غاضبًا عندما رأى أن الشرطة الإسرائيلية دخلت المبنى. في تسلسل فيديو بثه صحفي فرنسى على شبكات التواصل الاجتماعي ، يمكننا سماعه يخاطب ضابط شرطة: "الكل يعرف القواعد. أنا لا أحب ما فعلته أمامي. اخرج! "واستمر بنفس الطريقة:" لا ينبغي لأحد أن يستفز أي شخص! لقد قمت بعمل في بلدة المدينة ، وأنا أدرك ذلك. يرجى احترام القواعد وهي نفسها لعدة قرون. لن يتغيروا معي."
وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إنها أبلغت نظيرتها الفرنسية باعتقادها بأن "زيارة ماكرون لرام الله لم تكن فكرة عظيمة ومستحبة، ولسنا متحمسين لها".
كما أبدت مصادر سياسية إسرائيلية استياءها من الزيارة، وقالت إن "الحكومة الإسرائيلية تشعر بخيبة أمل من قرار ماكرون بالاجتماع مع الرئيس عباس".
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