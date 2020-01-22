شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والإعلام يجتمعان لمناقشة خطة ترويج افتتاح المتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية والمقرر افتتاحه فى الربع الأخير من العام الجاري.

وحضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، وقيادات وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وخبراء فى مجال التسويق والترويج.

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وخلال الاجتماع تم استعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية والتى تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها فى الشوارع والأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم طرح افكار جديدة لخدمة السياق الترويجى للحملة بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم الذى تولية الدولة المصرية والعالم اهمية كبيرة حيث انه يعتبر اكبر متحف فى العالم خصص لحضارة واحدة وهى الحضارة المصرية القديمة كما ستعرض به ولأول مرة اكثر من 5000 قطعة لكنوز الملك الذهبى توت عنخ امون، بالإضافة إلى عرض التابوت الخارجى للملك الشاب والذى ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتى تم نقله للمتحف المصرى الكبير العام الماضى ليعرض ولأول مرة الثلاث توابيت الخاصة بالملك الشاب مجتمعة.