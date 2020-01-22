شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تشارك بحفل تكريم ٣٢٠ من حفظة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، في الاحتفالية التي نظمتها جمعية البر والتقوى المصرية المركزية بالتعاون مع مديريتى أوقاف دمياط، والتضامن الاجتماعي، لتكريم ٣٢٠ من حفظة القرآن الكريم كاملاً ممن اجتازوا دورة ختم القرآن في ٦٠ يوماً.

وحضر الاحتفالية، اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، والشيخ عماد عوض رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأ.حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والأنبا هشام بندليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وبدأت مراسم الاحتفالية، التي تم تنظيمها بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم، هذا وتقدمت المحافظ، خلال كلمتها التي ألقتها، بالتهنئة لأبنائها المكرمين لما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم، معربة عن فخرها الشديد بما حققوه من تميز وتفوق كما دعتهم إلى التحلى بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة التي دعت إليها الأديان السماوية وتطبيق تعاليم القرآن في كافة جوانب حياتهم اليومية لتحقيق المزيد من النجاحات. وأهدت محافظ دمياط، المكرمين شهادات تقدير وجوائز عينية مقدمة من جمعية البر والتقوى.