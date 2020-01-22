شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بـ«النواب» حول استقالة 3500 طبيب من «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن استقالة 3500 طبيب في الوزارة، بسبب التعنت الإداري– حسب الطلب.

وقالت «المنشاوي»، في طلبها:«هناك نحو ٣٥٠٠ طبيب استقالوا من وزارة الصحة، بسبب التعسف الإداري وعدم مراعاة ظروفهم الاجتماعية، ومثال على ذلك التعنت الإداري وما حدث لطبيبات المنيا، الذي أدى إلى وفاه ٣ طبيبات، موضحة أن تلك الإستقالات تؤدي إلى نقص الأطباء، وقصور في الخدمة المقدمة للمرضى المرتددين على المستشفيات.

وطلبت «المنشاوي»، مناقشة الطلب في لجنة الشؤون الصحية في وجود الوزير المختص.