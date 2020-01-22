شكرا لقرائتكم خبر عن «مشهور»: 60% من صادرات وواردات مصر تتم عبر مينائي «الإسكندرية والدخيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام على مشهور رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات في الإسكندرية، أن قرابة 60% من حجم الصادرات والواردات المصرية من وإلى الخارج تتم من خلال مينائي الإسكندرية والدخيلة، والباقي عبر الموانئ الأخرى على مستوى الجمهورية .

وأوضح «مشهور» خلال مشاركته في برنامج تدريبي نظمته الغرفة التجارية في الإسكندرية بعنوان «المصدرين الجدد.. يلا نصدر»، اليوم الأربعاء، أنه بدءً من يناير الجاري 2020 تم توحيد اللجان المجمعة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لفحص الواردات بحيث يتم فحص الحاوية مرة واحدة فقط من خلال تجميع كل الجهات المنوط بها الفحص في لجنة واحدة حتى يحصل صاحب الحاوية على الموافقة بالإفراج بعد المعاينة لمرة واحدة.

وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء بدأت تولي الإشراف على كل ما له علاقة بالغذاء ابتداء من نوفمبر الماضي، بدلاً من الرقابة على الصادرات والواردات، كما تشرف على محطات تعبئة السلع الزراعية التي كانت تشرف عليها هيئة الصادرات، لافتا إلى أن توحيد جهة الإشراف على الغذاء أمر في مصلحة جميع الاطراف.

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وعن معامل التحليل قال «مشهور» أن جميع معامل فحص الواردات الغذائية والبالغ عددها 49 معملاً معتمدة دوليا، وأن أكثر من 90% من معامل الواردات الصناعية البالغ عددها 76 معملاً معتمدة دوليا ما يعني اعتماد 125 معملاً.

بدوره قال أحمد صقر عضو مجلس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أننا نحتاج إلى كوادر مدربة في المحافظة تستطيع التوجيه بالمشاركة في الأسواق والمعارض المتخصصة المستهدفة حسب نوع السلعة أو الخدمة بما يحقق الربح للمصدر، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي هدفه طرح سبل وآليات الاستيراد والتصدير على شباب المصدرين، وعرض اﻷسواق التي يمكن استهدافها حسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

وأشار إلى أن التصدير يستلزم توفر مجموعة من المطالب أبرزها تواجد قاعدة بيانات للعملاء، وتحديد السوق المستهدف، وضمان الحصول على القيمة المادية للشحنة التي يتم توجيهها للتصدير، لافتا إلى أن البرنامج يتناول المهارات التدريبية لعمليات للاستيراد والتصدير عبر شبكة الإنترنت، حيث يكتسب المتدرب الخبرات الخاصة وسبل التعامل مع أسواق التجارة الإلكترونية ومهارات التفاوض التجاري.

ولفت إلى أنه يستهدف التدريب كافة المهتمين من أصحاب الشركات والمصانع ومكاتب الاستيراد والتصدير، والمستخلصين الجمركيين وشركات الشحن والنقل الدولي من أعضاء ومنتسبي الغرفة بالإسكندرية، إضافة إلى المهتمين بالاستيراد والتصدير الآمن، واحتراف البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت.