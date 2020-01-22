شكرا لقرائتكم خبر عن لاستيفاء نسبة الـ5%.. «سعفان»: توفير 47 فرصة عمل لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوي العاملة في 27 محافظة بضرورة استيفاء جميع المنشآت التي بها 20 عاملا فأكثر لنسبة الـ 5% الخاصة بأصحاب الهمم، تطبيقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وقال الوزير: إنه في هذا الإطار قامت مديرية القوي العاملة بسوهاج بتوفير47 فرصة عمل جديدة لهذه الفئة بالقطاع الخاص، وأنه على الرغبين من أصحاب الهمم شغل هذه الفرص التقدم للمديرية للترشيح عليها، مشيرا إلى أن المرتبات تبدأ من 2000 جنيه.

ومن جانبه، أوضح هشام أبوزيد، مدير المديرية بسوهاج، أن الشركات التي يوجد بها فرص العمل بداخل المحافظة، هي: شركة شعاع للخدمات العامة للعمل لوظيفة قارئ عداد كهرباء وذلك لتدريبهم واختيار الناجحين منهم، ومركز خدمة صيانة غبور على مهنة ميكانيكا سيارات أو مؤهل مناسب له خبره في صيانة السيارات، ومدرسة جيل المستقبل الخاصة للغات، ومعلمة اقتصاد منزلي بكارلويوس تربية طفولة أو راض أطفال «إناث»، ومشرفات، مؤهل متوسط، وعمال نظافة من الذكور، بفندق الصفا السياحي.

وتشمل الفرص في جمعية تنمية المجتمع بأخميم، والسن لا يزيد عن 30 سنة، وبمدارس الزهور الخاصة إداريين وأمن، ونقابة المهندسين مؤهل عالي، وبشركة أمان لتمويل المشروعات للعمل مندوبين، وعمال خدمات بمدرسة المناهل الخاصة، وعمال خط انتاج بشركة سوهاج للمشروبات والمرطبات، ومؤهل متوسط وعمال بشركة دلتا للبويات بالكوثر على أن يكون ذوي الاحتياجات الخاصة مؤهلاتهم وقدراتهم تتناسب وطبيعة العمل.