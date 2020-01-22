شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تكثيف أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة النوبارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إنه تم تكثيف أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل الأشجار بواجهة المدينة وزراعة النخيل للحفاظ على المسطحات الخضراء، وجارٍ زراعة النخيل أمام الحى المتميز.

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وأضاف المهندس محمد القصرى، أنه تم الانتهاء من زراعة الممر الخاص بكوبري المشاة بواجهة المدينة، وتجميل وصيانة المسطحات الخضراء بالممر، كما تم البدء في تسوية وتجهيز الجزر المواجهة للمناطق السكنية، موضحاً أن ذلك يأتى في إطار خطة الجهاز لزراعة وتجميل المسطحات الخضراء كاملة بالمدينة، وزيادة الرقعة الخضراء.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس حمودة عطية، نائب رئيس الجهاز للمرافق، بإعطاء إشارة البدء لتشغيل شبكة الرى الحديثة لرى جميع المسطحات الخضراء بالمدينة بمياه غير مخصصة للشرب (مياه الصرف المعالجة).

وذكر المهندس عمار مندور، أنه تم تحذير سكان المدينة بضرورة ابتعاد الأطفال عن استخدام تلك المياه المخصصة لرى المسطحات الخضراء، موضحاً أن ذلك يأتى في إطار توفير كمية المياه الصالحة للشرب للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء بالمدينة.