شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: إجراءات رادعة ضد من يلقي مخلفات المباني والهدم بالطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تحذيرا لكل من يقوم بإلقاء مخلفات المباني والهدم بالطرق في غير الأماكن المخصصة لذلك لما تمثله تلك التصرفات السلبية من إعاقة مرورية وتلوث بيئي وسلوك غير حضاري وإتلاف أرصفة الشوارع.

وكلف «الغضبان»، المستشار الفني للمحافظة، ورؤساء الأحياء، بضبط أي سيارة تقوم بإلقاء المخلفات والتحفظ عليها واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية ضدها مع عمل أكمنة في الأماكن التي يتم إلقاء المخلفات فيها لضبط السيارات.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أي جهد في سبيل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات من أجل ظهور المحافظة بشكل جمالي وحضاري، و«لن نسمح بقيام المخالفين بإلقاء المخلفات بالطرق أو غير الأماكن المخصصة لذلك حيث تم تخصيص مكان لإلقاء تلك المخلفات بالمقلب بالكيلو 17 جنوب بورسعيد».