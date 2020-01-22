شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاشتراك لأبناء المحافظات الحدودية والصعيد في «الصوت الذهبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مد فترة تلقي طلبات المشاركين من أبناء هذه المحافظات بالمجان في الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي. وذلك تطبيقًا لسياسة العدالة الثقافية وإتاحة الفرص لشباب المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد، والتي تنتهجها وزارة الثقافية.

حيث يتم ملء استمارة الاشتراك مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى من الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط التالي: .http://www.cdf.gov.eg/?q=node%2F13092&fbclid=IwAR2BctxmEkO9EsRe3M6Lir72Wo-DgS5V06gNs-aX0T97eNLHZ7EYfdf853Q .

جدير بالذكر أن التقديم للمسابقة مستمر للشباب من باقى المحافظات من سن 18 لـ30 سنة، حتى 15 فبراير المقبل عن طريق دفع رسوم سحب استمارة الاشتراك.