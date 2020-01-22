شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 14 مدرسة إلى «عسكرية».. ووكيل «تعليم الإسكندرية»: تحقق الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن لجانا فنية متخصصة أجرت معاينات ميدانية على الطبيعة لـ14 مدرسة في عدد من الإدارات الفرعية، تمهيدًا لتحويلها إلى مدارس عسكرية، ليصبح إجمالي عددها 23 مدرسة.

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وعن أسماء المدارس التي سيتم تحويلها، أوضح «الديب» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنها جاءت كالآتي: «برج العرب الزراعية» و«برج العرب الصناعية»، و«على بن أبى طالب» و«العامرية الصناعية»، و«السلام الصناعية بنين» و«الشاطبى الثانوية الميكانيكية» و«محرم بك الثانوية التجارية بنين»، ومدرسة «الرأس السوداء الصناعية».

وأشار إلى أنه جرى اختيار 5 مدارس تعليم (ثانوى عام) لتحويلها إلى مدارس عسكرية، وهى: «الشهيد حازم أسامة زاهر»، و«الإخلاص الثانوية»، و«المشير أحمد بدوى الثانوية بنين» و«الشرق الأوسط الرسمية الثانوية بنين» و«شدوان الثانوية بنين».

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية أن المدارس التي تمت معاينتها للتأكيد من مطابقة الشروط عليها من عدمها سيتم تحويلها للعمل بالنظام الجديد، بدءًا من العام الدراسى المقبل 2010/2021، مشيرًا إلى أنه فور الموافقة على تحويلها سيتم إمدادها بفريق من الضباط وصف الضباط، لتحقيق الانضباط بين الطلاب، موضحًا أن نظام الدراسة بها يعد نفس النظام القديم.