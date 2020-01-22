شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك عن ثروة الـ620 مليار دولار: نصيب كل أسرة مصرية ربع أرنب مسلوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ما تردد عن أن ثروة عائلته تبلغ 620 مليار دولار.

وقال علاء مبارك، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، الأربعاء: «اتحفنا يا ساتامونى اتحفنا ????ما صدقنا خلصنا من وثائق ومستندات الأستاذ رحمه الله عليه طلع علينا ساتامونى أفندى ونشر لنا وثائق أخرى وباللغة الإنجليزية وموقعة من البنك وكمان أمر بتحويل مبلغ ???? ٦٢٠مليار دولار.!!».

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وتابع قائلاً: «وبكده وبحساب ساتامونى أفندى يبقى متوسط نصيب كل أسرة ربع ????مسلوق. ????».

وأعاد نجل الرئيس الأسبق نشر فيديو قديم للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، يتحدث فيه عن ثروة عائلة مبارك.

اتحفنا يا ساتامونى اتحفنا ????ما صدقنا خلصنا من وثائق ومستندات الاستاذ رحمه الله عليه طلع علينا ساتامونى افندى ونشر لنا وثائق أخرى وباللغة الإنجليزية وموقعة من البنك وكمان امر بتحويل مبلغ ???? ٦٢٠مليار دولار.!! وبكده وبحساب ساتامونى افندى يبقى متوسط نصيب كل أسرة ربع ????مسلوق. ???? pic.twitter.com/HKn4BX8mJ7