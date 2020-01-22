شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بسرعة توفير كرسي كهربائي لأحد مرضى ضمور العضلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على توفير كرسي كهربائي مجهز لأحد مرضى ضمور العضلات ليساعده على سهولة الحركة، مؤكداً حرصه الدائم على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ منه.

جاء ذلك خلال اللقاء اليومي بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء اللوائح والقوانين، حيث كلف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بفحص وعرض موقف قرية منشأة الرافعي مركز بركة السبع من حيث إدراجها من عدمه والتوقيت الزمني المحدد لها بناء على شكوى عدد من أهالي القرية، وأحال طلب أهالي منطقة حوض العقر بقرية شنوان مركز شبين الكوم يلتمسون فيه توصيل خدمة الصرف الصحي للمنطقة بالجهود الذاتية وبالمشاركة المجتمعية إلى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعمل اللازم في إطار اللوائح والقوانين.

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ووجه المحافظ شكوى مواطني قرية الراهب طريق المقابر يتضررون فيها من عدم إنارة الشوارع وكثرة أعطال وتهالك محول الكهرباء المتواجد مما يعرض سكان المنطقة للخطر إلى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورئيس شركة كهرباء المنوفية لعمل اللازم، ووجه شكوى عدد من عمالة قرية الياسمين بشبين الكوم للمستشار القانوني للمحافظة والإدارة المالية بالديوان العام لعرض موقفهم المالي والقانوني الحالي لهم مع العرض.

ووافق «أبوليمون» على تجديد انتداب موظفة من مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة إلى مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية مراعاة لظروفها الاجتماعية والأسرية ولحاجة العمل لها.

وأمر المحافظ بصرف إعانة مالية عاجلة دفعة واحدة لعدد 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة نظراً لظروفهم الصحية والمادية الصعبة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة مع مخاطبة مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل لأحدهم توفر له حياة كريمة، ووجه مدير مديرية الزراعة ومدير إدارة التفتيش بسرعة عرض وفحص شكوى مواطنة تتضرر من قرار وقف أعمال بناء منزلها على الرغم من حصولها على ترخيص بناء.

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يلتقي بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يلتقي بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يلتقي بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام