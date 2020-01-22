شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس» تستضيف الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جامعة قناة السويس الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، في الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل، تحت رعاية وبحضور الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي للجامعات والإدارة المركزية للطلاب الوافدين.

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وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن الملتقى يتنافس فيه الوافدون في الجامعات المشاركة في كرة القدم الخماسية والسلة والطائرة وألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة، بالإضافة إلى إعداد برنامج على هامش الملتقى لزيارة المشروعات القومية بالإسماعيلية «أنفاق تحيا مصر وقناة السويس الجديدة والإسماعيلية الجديدة».

وأضافت «هجرس» أن حفل الافتتاح سيقام بالصالة المغطاه لهئية قناة السويس، وحفل الختام سيقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بينما تقام منافسات البطولة على ملاعب جامعة قناة السويس، مشيرة إلى أن الملتقى يهدف إلى تعميق العلاقات وتبادل الثقافات بين الطلاب الوافدين وشباب الجامعات المصرية وجذبهم للدراسة في مصر بوجه عام وجامعة قناة السويس بوجه خاص، وتم توجيه الدعوة لسفراء الدول المشاركة والهئيات الدبلوماسية والمستشارين الثقافيين ورؤساء الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن جامعة قناة السويس سبق وأن نظمت اليوم الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس، في يوليو من العام الماضي، تحت شعار «ادرس في جامعة قناة السويس»، والمنبثق من شعار وزارة التعليم العالي «ادرس في مصر» وهو ما أهل جامعة قناة السويس لتنظيم ملتقى الوافدين الأول على مستوى الجامعات المصرية.