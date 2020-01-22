شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لـ«المالية» في اجتماع «خطة البرلمان» بسبب موازنة «التربية والتعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، انتقادات كبيرة لوزارة المالية، بسبب عدم تنفيذ التوصيات الخاصة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بشأن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن وزارة المالية متباطئة في تنفيذ توصية دعم وزارة التربية والتعليم بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح موجهى رياض الأطفال والإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى، على الرغم من انتهاء النصف الأول من العام المالى، حيث تبين للجنة أن وزارة المالية أتاحت فقط مبلغ 300 مليون جنيه .

وأضاف عمر أن اللجنة اوصت على مدار عامين بهذه التوصية، ولم يتم تنفيذها، مشيرا إلى انه كان هناك شكاوى من تجاهل الموجهين والإداريين ومعلمى الصف الأول الابتدائى العام الماضى، ولم يلفت موظفو التربية والتعليم نظر اللجنة إلى أن المعلم نفسه يتم تصعيده إلى الصفوف التالية، وبالتالى أصبح هناك مشكلة في التطبيق تتمثل في أن أول من بدأ رحلة تطوير التعليم من المعلمين لم يحصلوا على حوافز حتى الآن، وقال: «بدءا من موازنة العام المقبل سيكون معلمو الصف الثالث الابتدائى ضمن توصيات اللجنة».

من جانبه طالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وزارة المالية بتدبير المبالغ اللازمة لدعم المعلمين بأى طريقة ودون مبررات، لافتا إلى أن اللجنة ورد إليها شكاوى من تجاهل بعض المعلمين المشاركين في عملية تطوير التعليم في صرف الحوافز التي أوصت بها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان قد وعد بتوجيه أي «وفورات» في الموازنة العامة خلال العام المالى الحالى 2019/2020 لصالح قطاع التعليم.

وتابع: «يجب الالتزام بدعم المعلمين لإثبات صدق الدولة في تطوير التعليم، ولا تطوير للتعليم دون حل المشكلات المادية للمعلمين ودعمهم باعتبارهم عصب وأساس عملية التطوير«.

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من جانبه، قال العميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن تكلفة المبالغ المطلوبة لمعلمى الصف الثانى الابتدائى، حوالى 66 مليون جنيه في الـ3 شهور، ما يعنى أنه مطلوب نحو 198 مليون جنيه لدعم معلمى الصف الثانى الابتدائى خلال الربع الثانى والثالث والرابع من السنة المالية الحالية، واقترح أن تشمل توصية لجنة الخطة والموازنة فيما بعد المراحل التي تدخل في عملية تطوير التعليم والنظام الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية أتاحت 300 مليون جنيه فقط من أصل 500 مليون كانت اللجنة قد أوصت بها لصالح معلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

وفى هذا السياق، أوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتدبير مبلغ 200 مليون جنيه لدعم معلمى الصف الثانى الابتدائى خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، من «وفورات» الموازنة هذا العام.

وهدد النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، بأنه إن لم تنفذ الحكومة توصية البرلمان سيتم مضاعفة المبلغ العام المالى القادم لمعلمى الصف الثالث الابتدائى.

وكشف أحمد سيد، ممثل وزارة المالية عن صدور قرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه تنفيذا لتوصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بشأن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح موجهى رياض الأطفال والإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى، حيث أن وزارة المالية كانت قد أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقط من المبلغ المُحدد بالتوصية.

وأوضح ممثل وزارة المالية أن الفائض الأولى الذي أعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يعكس تحسن الوضع الاقتصادى في مصر،، وقال: «لكن العوائد تأتى تباعا، وهذا الإنجاز لم يحدث بوزارة المالية بمفردها ولكن بمشاركة كافة مؤسسات الدولة، وهذا الفائض لا يعكس وفر في الصرف ولكن زيادة في الموارد».

وأضاف أن مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال العام المالى الحالى 2019/2020، تكفى لتنفيذ توصية لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن دعم موجهى رياض الأطفال والإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى، لافتا إلى أن الحافز يرتبط بالعام الدراسى والممارسة الحقيقية، وعلى هذا الأساس بدأ تخصيص المبالغ بدءا من شهر أكتوبر.

ورد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: «بعيدا عن الديباجات نريد إجابة، هناك 450 مليون جنيه متأخرين لصالح وزارة التربية والتعليم، هل سيتم تدبيرهم أم لا، وبالنسبة لحوافز معلمى الصف الثانى الابتدائى لا يمكن التأجيل للعام القادم، هناك برنامج تطوير تدعمه القيادة السياسية العليا وتأتى لنا شكاوى من المعلمين بعدم تنفيذ الوعود.. إلا الشارع، إحنا اللى بننزل وعارفين نبض الشارع، إنت كدا بتضرب برنامج تطوير كامل لعدم توفير حوافز معلمى الصف الثانى الابتدائى، لا يمكن التأجيل، والعامل اللى في المدرسة هو شريك في التطوير وليس المعلم فقط، أرجو من وزارة المالية تفك إيدها شوية عشان منحطش وزير التعليم في حرج».