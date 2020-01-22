شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع البرلمان بالعاصمة الإدارية:مبنى النواب سيكون جاهز 30 مايو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق صفي الدين المدير المنفذ لمشروع مجلس النواب بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، إن العمل يُجرى علي قدم وساق للإنتهاء من مباني البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، كاشفا عن الانتهاء من نحو 100% من الإنشاءات الخرسانية لمبني مجلس النواب وبدء الحفر لمبني مجلس الشيوخ المزمع إقامته بجوار "النواب".

وقال صفي الدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه من المتوقع الإنتهاء من مبني مجلس النواب بشكل كامل ليكون جاهزاً للعمل بحلول 30 مايو 2020، لافتاً إلي أنه تم الانتهاء من نحو 90% من التشطيبات الخارجية مقابل 85% من التشطيبات الداخلية أما مجلس الشيوخ فمن المتوقع الإنتهاء منه بحلول نهاية عام 2021.

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جدير بالذكر، أن مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة إجمالية 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، ومبنى الخدمات والموقع العام "الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء".

ويقع المبني الرئيسي للمجلس علي مساحة 18 ألف متر مسطح ويتكون من بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة و قبة قطر 50 متر ويضم قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية، أما المبانى الخدمية تشمل (مسجد يسع 300 مصلى – مستشفى 50 سرير- مركز شرطة – محطة إطفاء – مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أسوار بطول 1400 متر طولى – أبراج حراسه – 8 مداخل – نافوره أمامية ) وجراج على مساحة 40 ألف متر مسطح على دورين يسع 1500 سيارة