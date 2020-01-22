شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فلوكولورية للأطفال فى معرض الكتاب استقبالا لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جناح الهيئة الوطنية للصحافة على هامش فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس. وزار رئيس الوزراء جناح الأطفال وحرص عددا منهم على إهداء رئيس الوزراء هدايا تذكارية وإلتقاط الصور ، كما أدى الأطفال من ذوى الهمم عرض فلكولوريا ترحيبا برئيس الوزراء. Advertisements ورافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة وزراء الثقافة والإعلام والشباب والرياضة والتضامن والبيئة ، وعدد من المسئولين والكتاب والصحفيين. وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعلن استعداد أجهزة محافظة القاهرة لإقامة معرض الكتاب الدولى فى دورته الـ 51 ، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز المعارض الدولية الجديد بالتجمع الخامس وتقديم كافة التسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام، وأنة تسهيلاَ على المواطنين من رواد المعرض لسهولة الانتقال فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب بتوفير أسطول من أوتوبيسات هيئة النقل العام والخاص بعدد 8 خطوط مختلفة المسارات بإجمالى 85 أتوبيس لخدمة الجمهور، وكذالك سيارات السر فيس لنقل المواطنين من الميادين العامة وأماكن التجمعات وصولا" لمركز المعارض على مدار اليوم طوال فترة تشغيل المعرض، على أن يتم زيادة أعداد الأوتوبيسات العاملة على تلك الخطوط خلال أيام العطلات لتصل إلى 100 أتوبيس لتغطية الأعداد المتزايدة من الجمهور المتردد على المعرض.

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