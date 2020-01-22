شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة من ذوى الهمم بمعرض الكتاب لرئيس الوزراء: نفسى أطلع مهندسة ديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رحمة البدراوى" طفلة من طوى الهمم بارعة فى الرسم، استقبلت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال افتتاحه معرض القاهرة الدولى للكتاب بأغنية وطنية وحرصت على أن تستعرض له رسوماتها. وقالت الطفلة رحمة لـ"الخليج 365" غنها تعشق الرسم وتتمنى أن تصبح مهندسة ديكور فى المستقبل.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد افتتح صباح اليوم الأربعاء، معرض القاهرة الدولى للكتاب يرافقه وزراء الشباب والرياضة والتضامن والثقافة والاعلام والسياحة والآثار.

وتفقد رئيس الوزراء كلا من أجنحة وزارات الدفاع والداخلية والثقافة والشباب والرياضة وجناح ذوى الاحتياجات الخاصة، وجناح الأزهر الشريف، وجناح دول السعودية والامارات وسلطنة عمان والبحرين.