شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأوقاف الأسبق: الصحافة تدعم الاقتصاد ضد الجماعات المخربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس صلاح الجنيدى، رئيس هيئة الأوقاف الأسبق، أن الصحافة لها دور كبير نشر الوعى ودعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة الجماعات المخربة بوطنية ووعى كامل بقضايا الوطن، مضيفا أن حرب الشائعات مازالت مستمرة رغم الفشل الكبير لها، حيث تستهدف أمن واقتصاد البلاد، مؤكدا أن البورصة قد تتأثر بشائعة، إلا أن مصر تخطت كل هذه المحاولات الفاشلة.

وأضاف رئيس هيئة الأوقاف الأسبق، خلال زيارة لـ ”الخليج 365”، أن الصحيفة تخدم الشأن العام وتذيع أخبار موثوقة يعرف قيمتها رجال الاقتصاد والصناعة لدعمها للاستقرار الوطنى والانتاج وأصبحت رمز يفتخر به الجميع وخاصة رجال الصناعة والاقتصاد حيث تعد ركيزة فى دعم العمل ونشر الوعى والسبق فى المعلومة التى يحتاجها الجميع.

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف الأسبق، أن ”الخليج 365” رغم استقلاليتها وحياديتها فى نقل المعلومة، إلا أن تمتاز بالوطنية والانحياز لقضايا الوطن والجمهور وأصبحت محل ثقة الجميع، مضيفا أن الشأن العام قضية خطيرة تدعو للتكاتف وراء دعوة رئيس الجمهورية بضرورة حمياة الشأن العام من الشائعات والمغرضين ومن يجهلون الحقيقة حيث تجلى الصحافة الوطنية الحقائق وهذا يصون الشأن العام ويحافظ على الرأى العام من تلويثه بإدعاءات تضر بالوطن الغالى.

وقال رئيس هيئة الأوقاف الأسبق، إننا نعيش فترة ذهبية مناخ استثمارى ووعى بقضايا الوطن وتحديد الاهتمامات فى الشأن العام، مثمنا اهتمام الدولة بدعم الوقف، قائلا: أشكر الرئيس على دعم الوقف واستثمارات الأوقاف ولم يتم حصر الأوقاف إلا فى عهد الرئيس السيسى لوضع خريطة استثمارية للوقف لزيادة أعمال البر وإعالة الفقراء ضمن المشروعات القومية العملاقة التى تحولت قوة ناعمة لمصر وأبرزت قوة الدولة، لافتا إلى الجهد الذى تقدمه وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف، وجهد وزير الأوقاف لدعم الوقف، داعيا الله أن يوفقهم إلى ما فيه مصلحة الوطن.