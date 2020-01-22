شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: البكاء عند زيارة القبور جائز ولا حرج فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم البكاء عند زيارة القبور؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية وأجابت عنه عبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت، حيث قالت الدار:"أولًا: زيارة القبور جائزة للرجال والنساء؛ فعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» أخرجه مسلم في "صحيحه" وأبو داود في "سننه" واللفظ له.

وتابعت دار الإفتاء المصرية:" ثانيًا: البكاء عند زيارة القبر جائز؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ" أخرجه مسلم في "صحيحه".

واختتمت دار الإفتاء:"وعليه: فمجرد البكاء عند زيارة القبور جائزٌ ولا حرج فيه، ولكن لا يجوز التلفظ بالألفاظ التي تخالف الشرع الشريف مما فيه إظهار للجزع أو الاعتراض على القدر..والله سبحانه وتعالى أعلم".

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وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أكد فى فتوى سابقة، أنه لا ينبغي للمسلم أن ينقطع عن زيارة المقابر، لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم :كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكر الآخرة".

وأضاف عثمان، إن زيارة القبور تذكر العبد بأنها آخر رحلة الإنسان إلى الله، والعبد لا ينبغي له أن ينقطع عن زيارة أبيه أو أمه، ولكن من آن لآخر يذهب للمقابر ويدعى لموتى المسلمين وأقاربه، قائلا: "وروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر بقبر أخيه فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام".

وتابع عثمان:"والإمام بن الجوزى تكلم عن مسألة زيارة القبور وذكر اثرا عن امرأة صالحة جاءت له فى المنام وقالت با بني لا تنقطع عن زيارتي فإني ابشر بمجيئك وانت على القنطرة"، واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء :"فالإنسان لا ينبغي الانقطاع عن زيارة أقاربه وليعلم أنهم يحسون به ويسلم عليهم ويردون عليه السلام، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم.