إشادة أفريقية بالخدمات الأرضية المقدمة من "مصر للطيران" في مطار برج العرب

وشملت أعمال التفتيش والمراجعات التي أجراها الوفد الليبي على خدمات الشركة الأفريقية بمحطة برج العرب، معاينه المحطة بالكامل ومعاينة ساحات المعدات والورش الفنية وساحات التحميل والمخازن.

ورصد الوفد الليبي المنتدب لإجراء التفتيشات، الأداء المتميز الذي تقدمه محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية، من خدمات لرحلات الشركة الأفريقية، والذي اتسم بالسرعة في الأداء مع التزام العاملين بقواعد السلامه والأمان بما يطابق المعاير الدولية فى تقديم الخدمة.

فيما أشادت شركة طيران الخطوط الافريقيه، بشركة الخدمات الأرضية لمصر للطيران بمحطة برج العرب، وذلك لما تقدمه من خدمات مميزة لرحلاتها، وأثنت على أداء العاملين بالمحطة من سرعة الإنجاز والكفاءة الواضحة في العمل.

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تكون فريق المراجعين الليبيين، من المهندس عيسي احمد حامد مراجع ومدقق، والمهندس سالم محمد على مراجع ومدقق، وبحضور خدمة الطائرة الافريقية، المهندس فادي غانم مدير المحطة.