إشادة أفريقية بالخدمات الأرضية المقدمة من "مصر للطيران" في مطار برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من دولة ليبيا، إجراءات الخدمات التي تقدمها شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لشركة طيران الخطوط الأفريقية في محطتها بمطار برج العرب بالأسكندرية، وذلك منذ لحظة وصول الرحله وحتى تجهيزها وتمام الإقلاع.
وشملت أعمال التفتيش والمراجعات التي أجراها الوفد الليبي على خدمات الشركة الأفريقية بمحطة برج العرب، معاينه المحطة بالكامل ومعاينة ساحات المعدات والورش الفنية وساحات التحميل والمخازن.
ورصد الوفد الليبي المنتدب لإجراء التفتيشات، الأداء المتميز الذي تقدمه محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية، من خدمات لرحلات الشركة الأفريقية، والذي اتسم بالسرعة في الأداء مع التزام العاملين بقواعد السلامه والأمان بما يطابق المعاير الدولية فى تقديم الخدمة.
فيما أشادت شركة طيران الخطوط الافريقيه، بشركة الخدمات الأرضية لمصر للطيران بمحطة برج العرب، وذلك لما تقدمه من خدمات مميزة لرحلاتها، وأثنت على أداء العاملين بالمحطة من سرعة الإنجاز والكفاءة الواضحة في العمل.
تكون فريق المراجعين الليبيين، من المهندس عيسي احمد حامد مراجع ومدقق، والمهندس سالم محمد على مراجع ومدقق، وبحضور خدمة الطائرة الافريقية، المهندس فادي غانم مدير المحطة.
يذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية نجحت في تجديد اعتماد شهادة "الإيزاجو" الدولية في محطتي برج العرب والغردقة وذلك في شهر أغسطس من العام الماضي، دون ملاحظات من قبل فريق التفتيش، حيث قامت الشركة بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوى الـ IATA للحصول علي الشهادة والتى يتم منحها لمقدمي الخدمة الأرضية التي تلتزم بتطبيق هذه المعايير، وهو ما حرصت عليه الشركة للحصول على تجديد هذا الاعتماد الدولي، وقد استغرق التفتيش عدة أيام في المحطتين تم خلالهما المراجعة علي جميع أنشطة الخدمات الأرضية بالمطارات.
وتعتبر شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية، هى من أوائل الشركات بالشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذا الاعتماد الدولي، وأن شهادة الإيزاجو العالمية يتم منحها للشركات العاملة في مجال الخدمة الأرضية كل عامين.
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