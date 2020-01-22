من 300 لـ1000.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الشمالية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في حي الأميرية على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي ومنها (ش بورسعيد - ش الخليج المصري - ش السواح - ش عمر المختار - ش المطرية - ش وادي النيل - ش ترعة الجندي - ش الكابلات - م عبدالقادر الجيلاني - م السواح - م عمر المختار).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1400 جنيه للتجاري و1100 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

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ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و700 جنيه للإداري و550 جنيهًا للتجاري و500 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و410 جنيهات للإداري و220 جنيهًا للتجاري و300 جنيه للصناعي.