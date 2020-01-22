"أبوالعينين" ونجل "بدوي دسوقي".. مواجهة ساخنة في انتخابات دائرة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات التكميلية لمجلس النواب الحالي على مقعد الدائرة الأولى بالجيزة واسمها دائرة الجيزة ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، وذلك بعد خلو المقعد نتيجة وفاة النائب محمد بدوي دسوقي في وقت سابق.

وتبدأ الانتخابات بشكل رسمي أيام الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 فبراير القادم على أن تكون جولة الإعادة أيام 6 و7 مارس القادم حال الوصول للإعادة بين المترشحين.

عن الدائرة

شهدت الدائرة في السابق منافسة حزبية قوية على المقعدين المخصصين لها، وذلك بعد أن تقدّم 9 مرشحين بانتماءات حزبية مختلفة من أصل 20 مرشّحًا، حيث تصدر حزب الوفد تلك الدائرة؛ للحصول على مقعدين مرة واحدة، وذلك بترشيحه لمرشحين بها، كما دفع حزبي المصريين الأحرار والمؤتمر بمرشحين آخرين.

وشارك حزب مستقبل وطن في المعركة الانتخابية إلى جانب حزب حماة الوطن، وحزب السلام الديمقراطي وحزب المحافظين وحزب الأحرار الاشتراكيين، ومحمد بدوي دسوقي، أبرز المرشحين المستقلين للمنافسة على مقعد الدائرة الوحيد.

صراع الكرسي.. رجل أعمال ونجل نائب الدائرة المتوفي يتصادمان

ومن بين 5 مرشحين على مقعد الدائرة وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يحتدم الصراع بين كل من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، مرشحًا عن حزب مستقبل وطن، وهشام محمد بدوي، مرشح مستقل، وهو نجل البرلماني الراحل عن نفس الدائرة محمد بدوي دسوقي.

أبوالعينين.. عودة بعد 9 سنوات

مثّل أبوالعينين الدائرة نفسها فيما سبق لعدة دورات، وما زال يحظى بشعبية بين أبناء الدائرة حتى اليوم، ويحظى بخبرة دولية كبيرة مكنته من تولي الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

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15 عامًا قضاها أبوالعينين تحت قبة البرلمانات السابقة فحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية، وترأس لجنتي الإسكان، والصناعة والطاقة من 1995 لـ2011.

قدم أبوالعينين خلال عضويته للبرلمانات السابقة 10 مشروعات بقوانين تمت الموافقة عليها جميعًا، منها (منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% - تجريم سرقة الأعضاء البشرية - سلامة الغذاء لحماية صحة المصريين - محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين في الخارج أمام القضاء المصري).

وشغل رجل الأعمال في مسيرته السياسية والحزبية عدة مناصب، ترأس لجنة الصناعة والطاقة، وترأس اللجنة الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، وعضوا باللجنة الاقتصادية، وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الليبية، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإيطالية، ورئيس المجلس المصري الأوروبي.

بعد 2011 قرر أبوالعينين ترك الساحة السياسية والبرلمانية وركز على المجال الصناعي وعمل خلال هذه الفترة الطويلة من السنوات السياسية الصعبة على الدفاع عن مصر في الخارج ليخوض مهمة دبلوماسية لتحسين صورة مصر في العالم عبر أدوات كثير منها كشف حقيقة ما يحدث داخل مصر للعالم وفضح محاولات جماعة الإخوان ومؤامراتها لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها.

ويحاول أبوالعينين العودة من جديد إلى الحياة السياسية والحزبية من خلال مقعد دائرة قسم شرطة الجيزة في الانتخابات التكميلية المقرر عقدها فبراير القادم، بعد نحو 8 سنوات من الاعتزال السياسي.

نجل بدوي دسوقي يطالب بمقعد والده الراحل

محاولات أبوالعينين العودة للبرلمان عبر مقعد دائرة قسم شرطة الجيزة اصطدمت بمخططات هشام بدوي دسوقي، نجل نائب الدائرة الذي غيبه الموت قبل فترة قصيرة من الآن، والذي أعلن صراحة مطالبته بالحصول على مقعد والده حتى نهاية البرلمان الحالي في 9 يناير 2021.

ورغم أن أبوالعينين المعتزل السياسة لفترة طويلة يستند إلى شعبيته السابقة وأعماله التي استفاد منها أبناء الدائرة، يحاول نجل محمد بدوي دسوقي، الاستناد إلى مطالبات الأهالي له لاستكمال مسيرة والده على نفس المقعد، وفق ما تضمنه إعلانه الترشح للانتخابات التكميلية على مقعد الدائرة.

يحاول هشام بدوي الحصول على الدعم والتأييد من خلال لقاءات جماهيرية مع المواطنين، وجولات بمناطق عزبة الصعايدة والمنيب، والظهور في مناسبات عامة مثل تهنئة الأقباط في أعياد الميلاد متحدثًا عن إعلاء صوت الشباب تحت القبة، والنهوض بملف الرعاية الاجتماعية.​