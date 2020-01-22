"البحوث الإسلامية" يطلق حملة "يسروا ولا تعسروا" لمواجهة غلاء المهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية شاملة للتوعية بالتيسير في تكاليف الزواج ومواجهة ظاهرة المغالاة في المهور المنتشرة بين الأسر.

وأوضح المجمع في بيان له الأربعاء، أنه يشارك في الحملة 3000 واعظا وواعظة من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بعنوان: "يسروا ولا تعسروا"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف يبذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على المجتمع المصري، وذلك بالبناء القوي للأسرة المصرية، باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع، وبقدر تماسكها وترابطها يكون المجتمع قويًا، خاصة في توقيت يعاني فيه المجتمع بعضًا من المشكلات والعقبات.

وأضاف عياد أن قضية غلاء المهور من أخطر القضايا والمشكلات المجتمعية التي تهدد بناء الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن الأسرة المثالية هي التي تُبنى على الرفق والتيسير في أمور الزواج تطبيقا لتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تضمن بناء الأسرة على أسس اجتماعية سليمة تقوم على منهج المودة والرحمة في التعايش بين أفراد الأسرة الواحدة.

وأشار إلى أن برنامج عمل الحملة يشمل كيفية معالجة قضية تيسير الزواج من خلال ضرب الأمثلة العملية على ذلك، وتوجيه عدة إرشادات دينية ونفسية وتربوية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية.