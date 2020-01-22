ضبط شخصين بحوزتهما كيلو حشيش في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، شخصين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

تحريات ومعلومات الادارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت قيام (بائع -له معلومات جنائية مسجلة ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية صادر ضده، محكوم عليه في إحداهم بالسجن المؤبد وبلغت جملة مدد الأحكام في القضايا الثلاث الأخرى 12 سنة، عاطل -مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين حال ترددهما على منطقة بشتيل بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام -مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.