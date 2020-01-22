ضبط نصاب استولى على 24 مليون جنيه من ضحاياه بزعم استثمارها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، أحد الأشخاص قام بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على 24 مليون جنيه بزعم استثمارها.
تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من (عدد من المواطنين – مقيمين بدائرة المركز) بقيام (تاجر – مقيم بدائرة المركز) بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (24 مليون جنيهاً) بغرض استثمارها في مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يف بوعده.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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