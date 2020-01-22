محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قبل أيام، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً، هو الأول من نوعه، بفصل محامٍ بالبنك المركزي بسبب ارتكابه جريمة سب وقذف وتشهير بحق زملائه على صفحته بموقع التواصل فيسبوك.
الحكم يأتي تطبيقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، ضمن توجه الدولة العقوبات المُجرمة لتلك الأفعال التي من شأنها المساس بالحياة الشخصية للمواطنين والدولة.
وجرمت مواد القانون الأفعال التي تُرتكب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ والتي من شأنها الإضرار بالأفراد والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية بالدولة.
ونستعرض في الفيديوجرافيك التالي أبرز الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بقانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات":
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فصل موظف.. 13 مادة في القانون تعرضك للعقوبة بسبب السوشيال (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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