مصر | انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في الأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في الأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية، لمعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الأزبكية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

