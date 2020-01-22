مصر | تجديد حبس ربة منزل وزوجها لاستغلالهما الأطفال في السرقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ربة منزل وزوجها لاستغلالهما الأطفال في السرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة السلام، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس ربة منزل وزوجها، 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامهما باستخدام 7 أطفال في ارتكاب جرائم السرقات.

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة السلام ثان، عن قيام كلًا من: "ع. م"، 43 عامًا، بدون عمل، والسابق اتهامها في 5 قضايا، وزوجها "ح. ع"، 32عامًا، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في استقطاب الصبية الأحداث وإيوائهم بمسكن الأولى بقصد استغلالهم في ارتكاب حوادث سرقة البضائع من أعلى سيارات النقل بمنطقتي المصانع وسوق العبور بدائرة القسم، بأسلوب "المغافلة" عقب التسلق على متنها، ما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر.