مصر | السجن 5 سنوات لـ3 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات لـ3 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكمها الصادر بالقضية رقم 27829 لسنة 2019 بالمرج، بالسجن 5 سنوات على المتهمين "محمود.م" 30 سنة، "سليمان.م" 43 سنة، و"روماني.ح" 36 سنة، لاتهامهم بسرقة 68 ألف جنيه، وانتحال صفة ضباط شرطة.



وبدأت الواقعة؛ عندما تلقى رجال مباحث أمن القاهرة بلاغا من شخصين بالاستيلاء على أموالهما والتراخيص المملوكه لهما من قبل أشخاص مجهولين منتحلين صفة رجال الشرطة، حيث تم إيقافهما على طريق الدائري، وعند اعتراضهما قاموا بالتعدي عليهما، وإرهابهما بسلاح ناري بحوزتهم.



وبإجراء التحريات والبحث وجمع المعلومات، تم رصد المتهمين والقبض عليهم، وبحوزتهم سلاح ناري، وهيكل جهاز لاسلكي المستخدم بالواقعة، وعند مواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.