مصر | حبس فرد أمن 4 أيام لسرقته سيارة في مصر الجديدة

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط فرد أمن إداري بشركة للأمن والحراسة، لسرقته سيارة من سائق بشركة أوبر، بمصر الجديدة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة، بسرقة سيارة من أمام مطعم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "إسلام. ا"، 26 سنه، سائق بشركة أوبر، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، الذي قرر أنه عقب قيامه بركن السيارة قيادته رقم "ط.ع. ل" 763 ماركة "جيلي أم جراند" فيراني اللون، أمام المطعم محل البلاغ، وعقب دخوله للمطعم طلب منه أحد أفراد الأمن الإداري "أدلى بأوصافه التقريبية" مفاتيح السيارة بدعوى تسهيل مرور إحدى السيارات وعقب خروجه اكتشف سرقتها.

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