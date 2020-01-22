مصر | الدفع بـ٣ سيارات إطفاء للسيطره على حريق محل بويات في عين شمس

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كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل بويات في منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل محل بويات في منطقة عين شمس، دون إصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.